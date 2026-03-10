Musk tem mais do triplo do patrimônio do segundo e do terceiro apresentado na lista do meio especializadoAFP
Musk lidera ranking da Forbes e mantém posto de pessoa mais rica do mundo
Fortuna do empresário ultrapassa US$ 830 bilhões e supera com folga os patrimônios dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin
Musk lidera ranking da Forbes e mantém posto de pessoa mais rica do mundo
Fortuna do empresário ultrapassa US$ 830 bilhões e supera com folga os patrimônios dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin
ONU acusa autoridades russas de crimes contra a humanidade por deportação de crianças ucranianas
Relatório cita envolvimento direto de Vladimir Putin
Irã desafia os EUA e ameaça Trump: 'Cuidado para não ser eliminado também'
País também prometeu bloquear todas as remessas de petróleo do Oriente Médio
EUA suspendem temporariamente voos da companhia aérea JetBlue
Problema técnico no sistema da companhia causou a interrupção
Bombardeios russos deixam pelo menos quatro mortos no leste da Ucrânia
Outras 16 pessoas ficaram feridas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.