Prédio residencial danificado durante um ataque aéreo em SlovianskAFP
Bombardeios russos deixam pelo menos quatro mortos no leste da Ucrânia
Outras 16 pessoas ficaram feridas
Rihanna: tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora
Suspeita foi detida ainda na tarde de domingo
Agricultores dos EUA pedem intervenção do governo em meio à alta dos preços de fertilizantes
Em carta enviada a Trump, setor sugere que a Marinha garanta a segurança no transporte do insumo no Estreito de Ormuz
Guarda Revolucionária do Irã diz que país está pronto para presença militar dos EUA em Ormuz
Major-general Ali Mohammad Naeini afirmou que suas tropas estão preparadas para enfrentar a frota naval norte-americana
Netanyahu afirma que Israel ainda não terminou no Irã
Primeiro-ministro de Israel destacou que a operação está enfraquecendo a liderança clerical iraniana
Em seu 11º dia, guerra no Oriente Médio não tem perspectiva de cessar-fogo
Ações militares prosseguiram com bombardeios no Iraque e no Líbano
