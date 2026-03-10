Prédio residencial danificado durante um ataque aéreo em Sloviansk - AFP

Publicado 10/03/2026 11:21 | Atualizado 10/03/2026 11:22

Os bombardeios russos em Sloviansk, no leste da Ucrânia, deixaram pelo menos quatro mortos e 16 feridos nesta terça-feira (10), anunciou o governador ucraniano da região, Vadim Filashkin, epicentro dos combates entre Kiev e Moscou.

"Os russos lançaram três bombas no centro da cidade de Sloviansk. Seis prédios residenciais e dez carros foram danificados", afirmou Filashkin no Telegram, especificando que uma menina de 14 anos estava entre os feridos.

A cidade de Sloviansk, que tinha cerca de 100 mil habitantes antes da invasão russa de fevereiro de 2022, está agora localizada a cerca de 20 quilômetros em linha reta da frente de batalha.

Este é um dos últimos grandes centros urbanos, juntamente com Kramatorsk, que Kiev ainda controla na região industrial de Donetsk, onde as forças russas avançam lentamente.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou na sexta-feira que visitou a região para se reunir com várias brigadas.