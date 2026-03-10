Ali Mohammad Naeini alertou para o risco de interrupção do fluxo de petróleo na regiãoIrna
Guarda Revolucionária do Irã diz que país está pronto para presença militar dos EUA em Ormuz
Major-general Ali Mohammad Naeini afirmou que suas tropas estão preparadas para enfrentar a frota naval norte-americana
Netanyahu afirma que Israel ainda não terminou no Irã
Primeiro-ministro de Israel destacou que a operação está enfraquecendo a liderança clerical iraniana
Em seu 11º dia, guerra no Oriente Médio não tem perspectiva de cessar-fogo
Ações militares prosseguiram com bombardeios no Iraque e no Líbano
Irã promete lutar pelo 'tempo necessário' e bloquear exportações de petróleo do Golfo
Porta-voz da Guarda Revolucionária afirmou que o país é quem definirá o fim da guerra
Autoridades dos EUA realizam buscas em rancho de Epstein no Novo México
Mulher afirma ter sido estuprada no local quando tinha 15 anos
Guarda Revolucionária do Irã afirma que ela decidirá 'fim da guerra'
Declaração é resposta ao presidente dos EUA que anunciou estado frágil das capacidades militares de Teerã
