Ali Mohammad Naeini alertou para o risco de interrupção do fluxo de petróleo na regiãoIrna

Publicado 10/03/2026 10:14

São Paulo - O porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã, o major-general Ali Mohammad Naeini, afirmou nesta terça-feira, 10, que as forças iranianas estão preparadas para um eventual confronto com os Estados Unidos no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte de petróleo no mundo.

Em declarações à imprensa estatal, Naeini disse que as Forças Armadas iranianas estão prontas para reagir à presença militar americana na área. A fala ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, advertir que o Irã poderia sofrer ataques "com muito mais força" caso tente bloquear o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

"As Forças Armadas da República do Irã estão aguardando a frota naval dos Estados Unidos", disse. Segundo ele, os militares do país acompanham de perto a movimentação da marinha americana na região e aguardam a chegada do porta-aviões USS Gerald R. Ford (CVN-78), um dos dois navios enviados pelos Estados Unidos ao Oriente Médio.

O porta-voz também afirmou que, se os ataques envolvendo Estados Unidos e Israel continuarem, Teerã poderá interromper completamente o escoamento de petróleo da região. Segundo ele, o governo iraniano não permitirá que "um único litro" seja exportado enquanto a ofensiva prosseguir.