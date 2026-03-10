Magnata e criminoso sexual Jeffrey Epstein se suicidou em sua cela em agosto de 2019Reprodução Twitter
Autoridades dos EUA realizam buscas em rancho de Epstein no Novo México
Mulher afirma ter sido estuprada no local quando tinha 15 anos
Exército dos EUA confirma destruição de 16 navios minadores do Irã no Estreito de Ormuz
Donald Trump ameaça Teerã com 'consequências jamais vistas'
Argentina concede refúgio permanente a condenado pelo 8 de janeiro
Joel Borges Corrêa ficou mais de um ano preso no país vizinho
Irã promete bloquear exportação de petróleo e Estados Unidos ameaçam intensificar ataques
Teerã mantém ataques a Israel e alvos americanos no Oriente Médio
Colômbia busca acordo com Venezuela para reforçar segurança na fronteira
Presidentes Gustavo Petro e Delcy Rodríguez devem se reunir na sexta-feira (13)
EUA propõe negociações entre Ucrânia e Rússia na próxima semana, diz Zelensky
Duas rodadas anteriores de negociações trilaterais não conseguiram avançar no sentido de pôr fim ao pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial
Musk lidera ranking da Forbes e mantém posto de pessoa mais rica do mundo
Fortuna do empresário ultrapassa US$ 830 bilhões e supera com folga os patrimônios dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin
