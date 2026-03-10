Magnata e criminoso sexual Jeffrey Epstein se suicidou em sua cela em agosto de 2019 - Reprodução Twitter

Publicado 10/03/2026 07:36

Investigadores norte-americanos anunciaram uma operação de busca na segunda-feira (9) no rancho do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein no estado do Novo México, no âmbito de uma investigação sobre supostos abusos de mulheres, incluindo menores de idade, informaram as autoridades.

"A busca é parte da investigação criminal anunciada em 19 de fevereiro pelo Departamento de Justiça do Novo México sobre as supostas atividades ilegais no rancho de Epstein antes da morte de Epstein em 2019", afirmou a instituição em um comunicado.

A busca é resultado da divulgação de milhões de documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o financista, que mencionam o "Rancho Zorro" milhares de vezes.

A congressista do Novo México Melanie Stansbury afirmou que a busca "não deixará pedra sobre pedra".

"As sobreviventes de Epstein esperaram tempo demais por justiça e o Novo México está liderando a busca pela verdade e pela responsabilização", escreveu no X.

Jeffrey Epstein foi condenado em 2008 por acusações de abuso sexual de menores, incluindo algumas vítimas de 14 anos, e morreu quando estava preso em Nova York antes de ser julgado por acusações de tráfico sexual.

Após sua morte, uma mulher não identificada, que usou o pseudônimo Jane Doe 15, afirmou que Epstein a estuprou no rancho quando ela tinha 15 anos.

Outra mulher, Annie Farmer, afirmou que a cúmplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, atualmente presa, apalpou seus seios no rancho quando ela era adolescente.