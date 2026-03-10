Vídeo de destruição dos navios foi divulgado no X pela Central de Comando dos Estados Unidos - U.S. Central Command/Reprodução

Publicado 10/03/2026 20:31 | Atualizado 10/03/2026 20:31

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (10) a destruição de 16 navios minadores iranianos "perto do Estreito de Ormuz", depois de relatos de que Teerã estava posicionando explosivos submarinos na passagem marítima em meio à guerra no Oriente Médio.



"Forças americanas eliminaram múltiplas embarcações navais iranianas, em 10 de março, incluindo 16 navios minadores perto do estreito de Ormuz", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em uma publicação no X, acompanhada de imagens de vídeo de vários barcos sendo atingidos por projéteis e explodindo.