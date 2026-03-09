Donald Trump afirma que 'não restou nada militar ao Irã' AFP
Trump diz que guerra no Irã está 'praticamente encerrada'
Presidente americano afirma que Teerã não tem 'marinha, comunicações e nem força aérea'
Alta do petróleo mobiliza potências do G7 em meio à guerra no Irã
Conflito contra Teerã fez preço do barril subir para US$ 120
Veja o que se sabe sobre psicóloga brasileira que desapareceu na Inglaterra
Caso mobiliza polícia
Embaixador do Brasil no Irã: derrubar o regime será tarefa sangrenta
André Veras explica que, após ataques, população tenta seguir a rotina
Presidente do México pede que EUA interrompam fluxo ilegal de armas para cartéis
Claudia Sheinbaum afirmou que 75% das armas usadas pelo crime organizado no país vêm dos Estados Unidos
UE diz estar pronta para reforçar proteção ao tráfego marítimo com guerra no Oriente Médio
Países-membros discutiram os impactos da escalada militar na segurança energética global
