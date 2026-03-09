Mandatária reiterou que seu governo colabora com Washington em questões como a troca de inteligência - AFP

Publicado 09/03/2026 13:46

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, instou, nesta segunda-feira (9), os Estados Unidos a interromper o fluxo ilegal de armas que abastece os cartéis mexicanos do tráfico de drogas, das quais a maioria entra no país pela fronteira norte.

A mandatária reiterou que seu governo colabora com Washington em questões como a troca de inteligência, mas sem aceitar intervenções militares.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou no sábado que o México é o "epicentro da violência" do narcotráfico e assegurou que utilizará a força para combater o tráfico de drogas onde quer que se encontre.

Sheinbaum respondeu a uma pergunta, durante sua coletiva de imprensa diária, sobre estas declarações.

Com os Estados Unidos "colaboramos e cooperamos na inteligência e em outras atividades relacionadas à segurança, mas as operações no México são realizadas pelas Forças Armadas ou pela Secretaria de Segurança, pela Guarda Nacional ou pelas polícias estaduais e pelas promotorias", disse.

Em contrapartida, Washington pode ajudar o México a combater a entrada ilegal de armas no país, das quais 75%, afirmou, provêm dos Estados Unidos.

"Se a entrada de armas ilegais dos Estados Unidos no México for interrompida, então estes grupos não terão este tipo de armamento de alto poder para realizar suas atividades", destacou.