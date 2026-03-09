Mandatária reiterou que seu governo colabora com Washington em questões como a troca de inteligênciaAFP
Presidente do México pede que EUA interrompam fluxo ilegal de armas para cartéis
Claudia Sheinbaum afirmou que 75% das armas usadas pelo crime organizado no país vêm dos Estados Unidos
UE diz estar pronta para reforçar proteção ao tráfego marítimo com guerra no Oriente Médio
Países-membros discutiram os impactos da escalada militar na segurança energética global
Rubio chama governo do Irã de 'terrorista' e diz que EUA buscam destruir mísseis balísticos
Secretário de Estado afirmou que operações em andamento buscam enfraquecer a capacidade militar de Teerã
Catar prende mais de 300 pessoas que compartilham imagens e 'boatos' de ataques do Irã
Autoridades alertam que distribuir conteúdos não autorizados pode levar a punições legais
Otan intercepta segundo míssil iraniano no espaço aéreo da Turquia
Alguns fragmentos caíram em uma área desabitada da província de Gaziantep, sem provocar feridos
Morre Jennifer Runyon, atriz de 'Os Caça-Fantasmas' e 'Barrados no Baile'
Artista teve carreira marcada por participações em séries populares de TV
