Fumaça em área na Base Aérea de Al Udeid, que abriga a Força Aérea do Emirado do Catar e forças estrangeiras, incluindo os EUA AFP
As pessoas detidas “gravaram e divulgaram vídeos, publicaram informações enganosas e boatos que podem perturbar a opinião pública”, afirmou o ministério em um comunicado.
O Catar, que abriga uma importante base militar dos Estados Unidos, é alvo de ataques do Irã desde o início da guerra no Oriente Médio provocada pela explosão israelense-americana contra a República Islâmica em 28 de fevereiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.