Fumaça em área na Base Aérea de Al Udeid, que abriga a Força Aérea do Emirado do Catar e forças estrangeiras, incluindo os EUA - AFP

Publicado 09/03/2026 11:38

As autoridades do Catar prenderam mais de 300 pessoas que compartilharam imagens e "informações enganosas" sobre os ataques do Irã contra o país, informou o Ministério do Interior nesta segunda-feira (9).



As pessoas detidas “gravaram e divulgaram vídeos, publicaram informações enganosas e boatos que podem perturbar a opinião pública”, afirmou o ministério em um comunicado.



O Catar, que abriga uma importante base militar dos Estados Unidos, é alvo de ataques do Irã desde o início da guerra no Oriente Médio provocada pela explosão israelense-americana contra a República Islâmica em 28 de fevereiro.







