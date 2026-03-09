Vladimir Putin, presidente da Rússia Mikhail Metzel / POOL / AFP
Putin oferece apoio 'inabalável' ao novo líder supremo iraniano
Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, foi escolhido como aiatolá
Incêndio de grandes proporções fecha maior estação de trem da Escócia
Parte do prédio, que é tombado pelo patrimônio histórico, não resistiu e desabou horas depois do início das chamas
Vídeo: Novo ataque dos EUA contra suposta narcolancha no Pacífico deixa seis mortos
Governo Trump nunca apresentou evidências contundentes que permitam afirmar que os barcos atacados estavam efetivamente envolvidos em atividades de tráfico
Ascensão de Mojtaba indica possível endurecimento do regime iraniano, diz especialista
Filho do ex-líder supremo do Irã foi nomeado para o cargo neste domingo (8)
Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, é nomeado novo líder do Irã, diz mídia estatal
Trump ameaçou matar autoridade iraniana caso o nome não fosse aprovado pelos EUA
