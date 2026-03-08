Nomeação do novo líder supremo do Irã pode pressionar preço do petróleo Divulgação
Ascensão de Mojtaba indica possível endurecimento do regime iraniano, diz especialista
Filho do ex-líder supremo do Irã foi nomeado para o cargo neste domingo (8)
Ascensão de Mojtaba indica possível endurecimento do regime iraniano, diz especialista
Filho do ex-líder supremo do Irã foi nomeado para o cargo neste domingo (8)
Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, é nomeado novo líder do Irã, diz mídia estatal
Trump ameaçou matar autoridade iraniana caso o nome não fosse aprovado pelos EUA
Macron pede que Irã 'cesse imediatamente' seus ataques contra países da região
O presidente francês defendeu a liberação da circulação de navios no Estreito de Ormuz
Líbano conta quase 400 mortos em uma semana de conflito entre o Hezbollah e Israel
Das vítimas, 83 são crianças
Trump afirma que novo líder do Irã 'não vai durar muito' sem sua aprovação
Nome do escolhido não foi divulgado
Sob intensos bombardeios, Irã define sucessor de Ali Khamenei
Nome do escolhido não foi divulgado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.