Israel fez ataque no sul do Líbano e na capital Beirute - AFP

Publicado 08/03/2026 16:39

O ministro da Saúde do Líbano, Rakan Rakan Naseredin, afirmou que o país já contabiliza 394 mortos até agora no conflito entre Israel e o grupo Hezbollah em uma semana, dos quais 83 são crianças.

Depois do ataque conjunto ao Irã, dos EUA e de Israel, o exército israelense estendeu os ataques ao sul do Líbano, à capital Beirute e a instalações de armazenamento de petróleo em Teerã, na capital do país persa.

Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Youssef Rajji, condenou o ataque de drone, aparentemente, lançado a partir do território libanês atingindo uma aérea britânica na costa sul de Chipre.

"Eu pedi aos nossos amigos cipriotas que não confundam o Estado libanês com aqueles que agem fora de sua autoridade e estrutura legal", disse Rajji, um firme opositor do Hezbollah, referindo-se a uma decisão do governo libanês que ordenou às agências de segurança que reprimissem grupos não estatais que realizam ataques.

Enquanto Beirute se apressa para fazer reparações, o presidente francês Emmanuel Macron visitará a nação insular da União Europeia na segunda-feira, 09. O ataque coloca o Líbano em uma situação delicada, já que Macron está liderando o único esforço diplomático para tentar interromper o conflito no País, que além das mortes, já convive com o deslocamento de centenas de milhares de habitantes.