Israel fez ataque no sul do Líbano e na capital BeiruteAFP
Líbano conta quase 400 mortos em uma semana de conflito entre o Hezbollah e Israel
Das vítimas, 83 são crianças
Trump afirma que novo líder do Irã 'não vai durar muito' sem sua aprovação
Nome do escolhido não foi divulgado
Sob intensos bombardeios, Irã define sucessor de Ali Khamenei
Polícia alerta para presença de ‘crocodilos’ após inundações na Austrália
Helicópteros e aviões foram mobilizados em municípios de áreas remotas para procurar os animais
Trump diz que Cuba 'vive últimos momentos'
Declaração foi feita durante a reunião de cúpula do 'Escudo das Américas'
Polícia da Noruega cita 'possível estímulo terrorista' em explosão na embaixada dos EUA
Incidente deixou apenas danos materiais
