Polícia alerta para presença de ?crocodilos? na Austrália - AFP

Publicado 08/03/2026 12:01

A polícia do Território do Norte, na Austrália, anunciou neste domingo (8) que há “crocodilos por todos os lados” após as recentes inundações na região.

Helicópteros e aviões foram mobilizados em municípios de áreas remotas para procurar os animais. “A situação não poderia ser pior”, declarou o chefe de polícia Shaun Gill.

Pelo menos 90 residências estão sem energia elétrica e ele fez um alerta aos moradores sobre a vigilância de crocodilos.

"Há crocodilos por todos os lados. Não entrem na água, por favor. A mensagem é muito clara", afirmou.

A polícia resgatou mais de mil pessoas no Território do Norte após as fortes chuvas do fim de semana.

O Território do Norte Australiano é uma das regiões menos habitadas do país e enfrenta, com frequência, condições adversas extremas.

Os cientistas alertam que a mudança climática amplia o risco de desastres naturais, como incêndios florestais, inundações e ciclones.