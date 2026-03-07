Zelensky conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman - AFP

Publicado 07/03/2026 22:19

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou neste sábado, 7, que conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, com foco nos acontecimentos no Oriente Médio e na situação envolvendo o Irã, além de reiterar a proposta de seu país de ajudar a enfrentar ameaças de drones iranianos.

"A Ucrânia vem lutando contra os drones 'shahed' há anos, e todos reconhecem que nenhum outro país no mundo tem esse tipo de experiência", disse o líder ucraniano em postagem no X. "Estamos prontos para ajudar e esperamos que nosso povo também receba o apoio necessário."

Essa nova iniciativa diplomática ocorre após conversas que Zelensky teve nesta semana com autoridades de Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar e dos Emirados Árabes Unidos.