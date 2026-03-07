Zelensky conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin SalmanAFP
Zelensky oferece ajuda para combater drones iranianos em telefonema com príncipe saudita
Presidente ucraniano afirmou que o país está pronto para auxiliar
Israel diz que controla espaço aéreo de Teerã e promete novos ataques
Principal objetivo de Netanyahu é acabar com regime teocrático do Irã
Trump diz que não há prazo para fim da guerra com Irã
Presidente americano afirma que 'quer escolher um presidente no Irã'
Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso
Vitória Barreto está desaparecida desde o último dia 3
Reunião para nomear novo líder supremo do Irã deve acontecer 'nas próximas 24 horas'
Israel afirmou que o escolhido será alvo militar
Ataque a escola de meninas no Irã expõe horrores da guerra
Violação dos direitos das mulheres é usado como justificativa para ataques ao país
