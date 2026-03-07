O novo líder supremo substituirá o aiatolá Ali Khamenei, morto no último sábado (28), em um bombardeio dos EUA e IsraelAFP
Reunião para nomear novo líder supremo do Irã deve acontecer 'nas próximas 24 horas'
Israel afirmou que o escolhido será alvo militar
Ataque a escola de meninas no Irã expõe horrores da guerra
Violação dos direitos das mulheres é usado como justificativa para ataques ao país
Não atacamos países vizinhos, mas bases dos EUA na região, afirma presidente do Irã
Masoud Pezeshkian voltou a dizer que o país persa 'resistirá até a morte' para se defender
Sem Brasil e México, Trump discute crime e imigração com governantes da América Latina
Encontro ocorreu no clube de golfe do presidente dos EUA, na Flórida
Bombardeios russos deixam pelo menos 12 mortos na Ucrânia
Ataques também deixou vários feridos, incluindo crianças e adolescentes
