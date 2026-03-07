Masoud Pezeshkian ressaltou o direito de o Irão se defender dos ataques dos EUA e de IsraelAFP
Não atacamos países vizinhos, mas bases dos EUA na região, afirma presidente do Irã
Masoud Pezeshkian voltou a dizer que o país persa 'resistirá até a morte' para se defender
Não atacamos países vizinhos, mas bases dos EUA na região, afirma presidente do Irã
Masoud Pezeshkian voltou a dizer que o país persa 'resistirá até a morte' para se defender
Sem Brasil e México, Trump discute crime e imigração com governantes da América Latina
Encontro ocorreu no clube de golfe do presidente dos EUA, na Flórida
Bombardeios russos deixam pelo menos 12 mortos na Ucrânia
Ataques também deixou vários feridos, incluindo crianças e adolescentes
Ataque aéreo israelense deixa 41 mortos no leste do Líbano
Outras 40 pessoas ficaram feridas
EUA divulgam entrevistas de jovem que acusa Trump de abuso sexual
Páginas tinham sido retidas do conjunto de documentos relacionados com a investigação dos crimes de Jeffrey Epstein
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.