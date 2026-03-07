Entrada da boate alvo do atentado em Trujillo, no Peru - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 07/03/2026 22:29 | Atualizado 08/03/2026 10:57

Lima - Um atentado a bomba em uma boate no Peru feriu 33 pessoas, incluindo menores de idade, informaram autoridades no sábado (7). A explosão ocorreu durante a madrugada na boate Dali, na província de Trujillo, na costa norte do Peru, de acordo com um comunicado do Centro de Operações de Emergência local. É uma região que recentemente tem sido assolada por violência e crime. O responsável ou sua motivação ainda não foram identificados até a publicação desta reportagem.



Pelo menos cinco dos feridos estavam em estado grave, segundo o diretor executivo da Rede de Saúde de Trujillo, Gerardo Florián Gómez. Algumas das vítimas sofreram amputações e ferimentos por estilhaços e foram submetidas a cirurgias, disse ele, a repórteres. Entre os feridos estão três menores de idade: um de 16 anos e dois de 17, afirmou Florian.

