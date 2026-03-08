O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo (8) que o novo líder supremo do Irã "não vai durar muito" se Teerã não obtiver sua aprovação.
"Ele vai ter que obter nossa aprovação", disse Trump ao canal ABC News. "Se ele não obtiver nossa aprovação, não vai durar muito".
A imprensa estatal iraniana informou que o órgão clerical responsável pela eleição do sucessor do assassinado líder supremo Ali Khamenei já havia votado e o nome do novo guia supremo será anunciado em breve.
Na última semana, circularam vários nomes para o cargo, reservado a um religioso, incluindo o do filho do falecido guia, Mojtaba Khamenei, considerado uma das personalidades mais influentes do país, e o de Hassan Khomeini, neto do fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini.
