Imagem mostra uma embarcação após ser atingidoAFP
Com a operação, anunciada na rede social X pelo Comando Sul, o número de pessoas mortas desde setembro em ataques contra embarcações de supostos traficantes no Pacífico e no Caribe supera 150.
"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas de narcotráfico conhecidas no Pacífico oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico", publicou o general Francis Donovan, que coordena o Comando Sul dos Estados Unidos.
On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/hIXMDeDKK5— U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026
O governo do presidente Donald Trump nunca apresentou evidências contundentes que permitam afirmar que os barcos atacados estavam efetivamente envolvidos em atividades de tráfico.
Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente equivalem a "execuções extrajudiciais", porque aparentemente atingem civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.