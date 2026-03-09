Rihanna estava em casa no momento do tiroteioAFP
Casa de Rihanna em Beverly Hills é alvo de tiros
Uma mulher foi presa
Guarda Revolucionária do Irã afirma que ela decidirá 'fim da guerra'
Declaração é resposta ao presidente dos EUA que anunciou estado frágil das capacidades militares de Teerã
Trump diz que guerra no Irã está 'praticamente encerrada'
Presidente americano afirma que Teerã não tem 'marinha, comunicações e nem força aérea'
Alta do petróleo mobiliza potências do G7 em meio à guerra no Irã
Conflito contra Teerã fez preço do barril subir para US$ 120
Veja o que se sabe sobre psicóloga brasileira que desapareceu na Inglaterra
Caso mobiliza polícia
Embaixador do Brasil no Irã: derrubar o regime será tarefa sangrenta
André Veras explica que, após ataques, população tenta seguir a rotina
Presidente do México pede que EUA interrompam fluxo ilegal de armas para cartéis
Claudia Sheinbaum afirmou que 75% das armas usadas pelo crime organizado no país vêm dos Estados Unidos
