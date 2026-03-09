Segundo míssil balístico iraniano destruído pela Otan no espaço aéreo turcoAFP

Os sistemas de defesa da Otan interceptaram no espaço aéreo da Turquia um míssil balístico disparado do Irã, no segundo incidente do tipo em cinco dias, informou nesta segunda-feira (9) o Ministério da Defesa da Turquia.
"Meios de defesa aérea e antimísseis da Otan no Mediterrâneo oriental neutralizaram um míssil balístico lançado do Irã que entrou no espaço aéreo turco", afirmou o ministério em um comunicado.
Alguns fragmentos caíram em uma área desabitada da província de Gaziantep, sem provocar feridos, acrescenta a nota.
"Reafirmamos que todas as medidas necessárias serão tomadas com firmeza e sem hesitação diante de qualquer ameaça ao nosso território e espaço aéreo. Reiteramos que é do interesse de todos acatar os avisos da Turquia a esse respeito", declarou o ministério.
O alerta das autoridades turcas ocorreu uma hora depois de os Estados Unidos anunciarem o fechamento de seu consulado em Adana, no sudeste da Turquia, e instarem o pessoal não essencial a deixar o país "devido a riscos de segurança".
Em uma mensagem no Twitter, a embaixada dos EUA também aconselhou seus cidadãos no sudeste da Turquia a deixarem o país "imediatamente".
Desde o início da ofensiva israelense-americana em 28 de fevereiro, o Irã respondeu com ataques de mísseis e drones em todo o Oriente Médio, visando alvos norte-americanos na região.