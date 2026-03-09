Segundo míssil balístico iraniano destruído pela Otan no espaço aéreo turco - AFP

Segundo míssil balístico iraniano destruído pela Otan no espaço aéreo turcoAFP

Publicado 09/03/2026 11:11

Os sistemas de defesa da Otan interceptaram no espaço aéreo da Turquia um míssil balístico disparado do Irã, no segundo incidente do tipo em cinco dias, informou nesta segunda-feira (9) o Ministério da Defesa da Turquia.

"Meios de defesa aérea e antimísseis da Otan no Mediterrâneo oriental neutralizaram um míssil balístico lançado do Irã que entrou no espaço aéreo turco", afirmou o ministério em um comunicado.

Alguns fragmentos caíram em uma área desabitada da província de Gaziantep, sem provocar feridos, acrescenta a nota.

"Reafirmamos que todas as medidas necessárias serão tomadas com firmeza e sem hesitação diante de qualquer ameaça ao nosso território e espaço aéreo. Reiteramos que é do interesse de todos acatar os avisos da Turquia a esse respeito", declarou o ministério.

O alerta das autoridades turcas ocorreu uma hora depois de os Estados Unidos anunciarem o fechamento de seu consulado em Adana, no sudeste da Turquia, e instarem o pessoal não essencial a deixar o país "devido a riscos de segurança".

Em uma mensagem no Twitter, a embaixada dos EUA também aconselhou seus cidadãos no sudeste da Turquia a deixarem o país "imediatamente".

Desde o início da ofensiva israelense-americana em 28 de fevereiro, o Irã respondeu com ataques de mísseis e drones em todo o Oriente Médio, visando alvos norte-americanos na região.