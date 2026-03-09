Marco Rubio criticou os ataques iranianos a alvos civisNathan Howard / AFP
Rubio chama governo do Irã de 'terrorista' e diz que EUA buscam destruir mísseis balísticos
Secretário de Estado afirmou que operações em andamento buscam enfraquecer a capacidade militar de Teerã
Catar prende mais de 300 pessoas que compartilham imagens e 'boatos' de ataques do Irã
Autoridades alertam que distribuir conteúdos não autorizados pode levar a punições legais
Otan intercepta segundo míssil iraniano no espaço aéreo da Turquia
Alguns fragmentos caíram em uma área desabitada da província de Gaziantep, sem provocar feridos
Morre Jennifer Runyon, atriz de 'Os Caça-Fantasmas' e 'Barrados no Baile'
Artista teve carreira marcada por participações em séries populares de TV
Cotação do petróleo dispara após eleição do filho de Khamenei como novo líder do Irã
Pai de Mojtava Khamenei morreu no primeiro dia de ataques dos Estados Unidos e de Israel à República Islâmica
'Senhor das baratas': filipino sai em defesa dos insetos
Cientista se dedica ao estudo da importância do animal para o ecossistema
