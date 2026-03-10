Valor da ureia atingiu US$ 611 por tonelada no fim de fevereiro, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado - Reprodução internet

Valor da ureia atingiu US$ 611 por tonelada no fim de fevereiro, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passadoReprodução internet

Publicado 10/03/2026 10:30

A alta dos preços dos fertilizantes nos Estados Unidos, agravada pela paralisação no tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, está intensificando a pressão sobre o orçamento dos agricultores e provocando pedidos crescentes por intervenção do governo federal. Representantes do setor agrícola afirmam que a situação ameaça a oferta do insumo justamente às vésperas do início da temporada de plantio no Cinturão do Milho, no próximo mês.

Em carta enviada ao presidente Donald Trump e divulgada nesta segunda-feira (9) pela American Farm Bureau Federation (AFBF), o presidente da entidade, Zippy Duvall, sugeriu uma série de medidas que poderiam aliviar o impacto do aumento de custos sobre os produtores rurais. Entre elas está o uso da Marinha dos EUA para garantir a segurança e a regularidade do transporte marítimo de fertilizantes no Estreito de Ormuz, um dos principais corredores logísticos para o comércio global desses insumos.

Duvall também defendeu a suspensão de tarifas e outras barreiras comerciais que dificultam a importação de fertilizantes. Embora ingredientes como ureia e nitrato de amônio estejam, em grande parte, isentos das tarifas impostas pelo governo Trump, continuam em vigor desde 2021 medidas antidumping e compensatórias sobre algumas importações, incluindo produtos provenientes do Marrocos e da Rússia.

O tema também mobiliza grandes empresas do setor. Na semana passada, um porta-voz da Nutrien afirmou que a companhia solicitou a retirada dessas tarifas como forma de reduzir a pressão enfrentada pelos agricultores.

Dados recentes indicam que os preços já vinham em alta e intensificaram esse movimento com a crise logística. Segundo análise divulgada pela consultoria DTN, o valor da ureia atingiu US$ 611 por tonelada no fim de fevereiro, alta de 12% em relação a igual período do ano passado. O potássio subiu 9% na comparação anual, enquanto a amônia anidra registrou aumento de 15%.

Além do encarecimento, produtores relatam dificuldades para garantir o fornecimento do insumo. Harry Ott, presidente do Farm Bureau da Carolina do Sul e produtor de algodão, milho e amendoim no condado de Calhoun, afirmou que ainda não conseguiu comprar todo o fertilizante necessário para a próxima safra. Segundo ele, seu fornecedor local se recusou a vender volumes adicionais até que haja maior clareza sobre a evolução da crise no Estreito de Ormuz e sobre o comportamento dos preços. Ele acrescentou que alguns distribuidores mantêm estoques, mas evitam comercializá-los no momento devido à incerteza no mercado

Diante desse cenário, a AFBF informou que mantém conversas com a Casa Branca e com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) para discutir medidas de mitigação. Entre as possibilidades avaliadas está a criação de novos programas de ajuda financeira aos produtores, semelhantes aos programas emergenciais adotados em crises anteriores.

O economista-chefe da entidade, John Newton, afirmou que a discussão inclui tanto soluções logísticas - como escolta militar para navios cargueiros que cruzam o Estreito de Ormuz - quanto medidas comerciais e financeiras. O USDA não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.