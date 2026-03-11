Mojtaba Khamenei, filho do falecido líder supremo do Irã, o aiatolá Ali KhameneiAFP
As lesões teriam sido provocadas no primeiro dia de bombardeios dos EUA e de Israel, em 28 de fevereiro, que desencadearam o conflito. Ele era um dos alvos do ataque, porém conseguiu sobreviver.
Nesta quinta-feira (11), Yusef Pezeshkian, filho do presidente Masoud Pezeshkian e conselheiro do governo, informou que Khamenei está “são e salvo”.
“Ouvi a notícia de que Mojtaba Khamenei foi ferido. Perguntei a amigos que têm contatos e me disseram que, graças a Deus, ele está são e salvo”, escreveu na rede social Telegram.
Na última semana, vários nomes circularam para o cargo, reservado a um religioso, incluindo o de Mojtaba, 56, considerado uma das personalidades mais influentes do país.
O presidente norte-americano, Donald Trump, insistiu mais cedo que deveria ter voz na escolha do novo líder. “Se não tiver a nossa aprovação, não vai durar muito”, declarou ao canal ABC News.
