Mojtaba Khamenei, filho do falecido líder supremo do Irã, o aiatolá Ali KhameneiAFP

Publicado 11/03/2026 08:12

Segundo o jornal The New York Times, que cita três autoridades iranianas, ele teria ferimentos nas pernas, mas está em um local de segurança máxima, com possibilidades de comunicação limitadas.



As lesões teriam sido provocadas no primeiro dia de bombardeios dos EUA e de Israel, em 28 de fevereiro, que desencadearam o conflito. Ele era um dos alvos do ataque, porém conseguiu sobreviver.



Nesta quinta-feira (11), Yusef Pezeshkian, filho do presidente Masoud Pezeshkian e conselheiro do governo, informou que Khamenei está “são e salvo”.



“Ouvi a notícia de que Mojtaba Khamenei foi ferido. Perguntei a amigos que têm contatos e me disseram que, graças a Deus, ele está são e salvo”, escreveu na rede social Telegram.



Na última semana, vários nomes circularam para o cargo, reservado a um religioso, incluindo o de Mojtaba, 56, considerado uma das personalidades mais influentes do país.



O presidente norte-americano, Donald Trump, insistiu mais cedo que deveria ter voz na escolha do novo líder. “Se não tiver a nossa aprovação, não vai durar muito”, declarou ao canal ABC News.

