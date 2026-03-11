Primeira-ministra Sanae Takaichi declarou que reservas do Japão serão liberadas a partir da próxima segunda-feiraAFP
Japão e Alemanha devem liberar reservas de petróleo
Medida busca conter alta dos preços dos combustíveis devido à guerra no Oriente Médio
Novo líder supremo do Irã foi ferido em ataque que matou aiatolá Ali Khamenei, diz jornal
Mojtaba Khamenei teria sofrido uma lesão durante ataque que matou seu pai e antecessor, Ali Khamenei
Dois navios cargueiros são atingidos por projéteis no Estreito de Ormuz
Pedaço de oceano serve de passagem para cerca de 20% da produção global de petróleo
Irã diz que atacará alvos econômicos americanos e israelenses no Oriente Médio
Anúncio ocorreu após bombardeio contra banco iraniano
Incêndio em ônibus deixa ao menos seis mortos e cinco feridos na Suíça
Polícia investiga possibilidade de ato intencional após veículo pegar fogo em Kerzers, próximo à capital Berna
Exército dos EUA confirma destruição de 16 navios minadores do Irã no Estreito de Ormuz
Donald Trump ameaça Teerã com 'consequências jamais vistas'
