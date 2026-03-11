Estátua é uma crítica à relação de amizade entre Trump e Epstein - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 11/03/2026 11:32

Washington - Uma estátua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abraçado ao financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais, foi instalada no National Mall, em Washington, na terça-feira, 10. A obra, intitulada "O Rei do Mundo", recria uma cena famosa do filme "Titanic", com os personagens Jack e Rose. Uma placa instalada na estátua afirma que a história do casal no longa-metragem "foi construída sobre viagens luxuosas, festas animadas e esboços secretos nus".

"Este monumento homenageia o vínculo entre Donald Trump e Jeffrey Epstein, uma amizade aparentemente construída sobre viagens luxuosas, festas animadas e esboços secretos nus", diz a placa.

A instalação foi pintada com tinta dourada e colocada sobre uma réplica da proa de um navio. Dezenas de pessoas passaram pelo National Mall, próximo à Casa Branca e ao Capitólio, e tiraram fotos da estátua.

Além da escultura, também foram instaladas faixas com uma foto de Trump e Epstein juntos, acompanhadas da frase "Make America Safe Again" (Faça a América Segura Novamente).

A obra é assinada pelo coletivo de artistas anônimos The Secret Handshake e não foi a primeira instalação feita pelo grupo no National Mall sobre a amizade de Trump e Epstein.

Em 20 de janeiro, data em que Epstein completaria 73 anos, eles instalaram uma réplica de um bilhete de aniversário com teor sexual enviado ao financista em 2003, cuja autoria é atribuída a Trump pela imprensa americana. O presidente nega ter escrito a mensagem. Já em setembro do ano passado, o grupo colocou no local um estátua de Trump e Epstein de mãos dadas, intitulada "Melhores Amigos Para Sempre".

Trump e Epstein foram amigos próximos durante os anos 1990 e o início dos anos 2000. O financista foi preso em 2008 por facilitação à prostituição de menores e ficou 13 meses detido devido a um acordo judicial. Em 2019, ele voltou a ser preso e cometeu suicídio antes de ir a julgamento.

Desde o início da divulgação de documentos relacionados à investigação do caso Epstein, Trump nega qualquer envolvimento com os crimes do financista.