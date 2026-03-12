Katz afirma que Israel tomará território se governo libanês não impedir que o Hezbollah ameace as comunidades do norteAttila KISBENEDEK / AFP
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