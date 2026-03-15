Wright disse que o Oriente Médio 'não pode mais ser feito refém por um Estado canalha como o Irã' - Divulgação/Redes sociais

Wright disse que o Oriente Médio 'não pode mais ser feito refém por um Estado canalha como o Irã'Divulgação/Redes sociais

Publicado 15/03/2026 12:24

O bloqueio do Estreito de Ormuz é um "mal-estar passageiro", afirmou, neste domingo (15), o secretário de Energia americano, Chris Wright, ao considerar que a guerra lançada por Israel e Estados Unidos contra o Irã terminará "nas próximas semanas".

"É certo que atravessamos este período de perturbação de curto prazo, mas é melhor fazê-lo agora que enfrentarmos um Irã com armas nucleares", disse Wright em entrevista ao programa "This Week", da ABC News.

Ao justificar a ofensiva lançada contra o Irã em 28 de fevereiro, Wright acrescentou que a reação da República Islâmica de bloquear o Estreito de Ormuz, crucial para o comércio mundial de petróleo, gera uma dificuldade transitória.

"Será um mal-estar passageiro para alcançar uma situação muito melhor, na qual o Oriente Médio não possa mais ser feito refém por um Estado canalha como o Irã", assinalou.

Habitualmente passam pelo Estreito de Ormuz 20% da produção mundial de hidrocarbonetos.

Wright afirmou, ainda, que o conflito "sem dúvida terminará nas próximas semanas".

"Poderia ser inclusive antes, mas o conflito terminará nas próximas semanas e veremos uma recuperação da oferta de hidrocarbonetos", acrescentou.

Wright insistiu que os Estados Unidos não subestimaram, em seus planos de guerra, o risco de um fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã.