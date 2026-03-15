Wright disse que o Oriente Médio 'não pode mais ser feito refém por um Estado canalha como o Irã'Divulgação/Redes sociais
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