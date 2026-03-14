Bandeira havia sido retirada em 14 de março de 2019X (antigo Twitter)/Reprodução
EUA hasteiam bandeira na embaixada da Venezuela após sete anos
Os países concordaram em reestabelecer as relações diplomáticas e consulares na semana passada
Morre filósofo alemão Jürgen Habermas aos 96 anos
Pensador marcou debates sobre democracia e esfera pública
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Vídeo: Embaixada dos EUA no Iraque é atacada com drones
Ato ocorreu após bombardeio contra grupo pró-Irã deixar três mortos
Vídeo: Explosão atinge lado de fora de escola judaica em Amsterdã
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EUA atacam instalações militares em ilha do Irã
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Ataque de mísseis e drones atinge região de Kiev
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