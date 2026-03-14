Bandeira havia sido retirada em 14 de março de 2019 - X (antigo Twitter)/Reprodução

Bandeira havia sido retirada em 14 de março de 2019X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 14/03/2026 11:44

A bandeira dos Estados Unidos foi hasteada neste sábado (14) em sua embaixada na Venezuela depois de sete anos, dez dias após o restabelecimento das relações diplomáticas, na sequência da captura do deposto presidente Nicolás Maduro em uma incursão militar americana.

Em janeiro de 2019, Caracas rompeu relações com Washington em rejeição ao reconhecimento do então chefe do Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino de um governo que, na prática, foi simbólico.

Os Estados Unidos não reconheceram a primeira reeleição de Maduro em 2018 por considerá-la fraudulenta.

No último dia 5 de março, os Estados Unidos e o governo interino da Venezuela, chefiado por Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro no momento de sua captura em 3 de janeiro, acordaram restabelecer as relações diplomáticas e consulares.

“Na manhã de hoje, 14 de março de 2026, à mesma hora, minha equipe e eu hasteamos a bandeira dos Estados Unidos, exatamente sete anos depois de ter sido retirada”, indicou a encarregada Laura Dogu em uma mensagem na conta da embaixada na rede social X.

A bandeira americana havia sido retirada em 14 de março de 2019 da embaixada em Caracas.

Donald Trump e a mandatária interina da Venezuela vêm assinando, desde janeiro, acordos energéticos e minerais que abrem as portas ao investimento privado e modificam o modelo estatizante aplicado pelo falecido Hugo Chávez.

Rodríguez pediu, na véspera, o fim das sanções americanas aplicadas ao petróleo e outros negócios.

O governo Trump aliviou algumas sanções após a captura de Maduro, que favorecem as atividades petrolíferas e minerais.

Rodríguez anunciou ainda uma anistia a presos políticos sob pressão de Washington.