Forças americanas 'aniquilaram' alvos na ilha de Kharg, disse Trump - AFP

Forças americanas 'aniquilaram' alvos na ilha de Kharg, disse TrumpAFP

Publicado 14/03/2026 09:27

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que foram destruídas instalações militares em uma ilha do Irã e alertou que a infraestrutura petrolífera iraniana - em grande parte concentrada neste local - poderá ser o próximo alvo caso o país persa continue a interferir na passagem de navios pelo Estreito de Ormuz.

Trump disse que as forças americanas "aniquilaram" alvos na ilha iraniana de Kharg, onde se encontra o principal terminal responsável pelas exportações de petróleo do país. O presidente do parlamento iraniano havia alertado que tais ataques provocariam uma nova onda de retaliação.

Enquanto isso, um oficial americano afirmou que mais 2.500 fuzileiros navais e um navio de assalto anfíbio estão sendo enviados ao Oriente Médio, quase duas semanas após o início da guerra.

Já o Irã continuou lançando ataques generalizados com mísseis e drones contra Israel e os países vizinhos do Golfo, e efetivamente fechou o Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo comercializado no mundo, mesmo com aviões de guerra americanos e israelenses bombardeando alvos militares e outros alvos em todo o Irã.