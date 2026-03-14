Forças americanas 'aniquilaram' alvos na ilha de Kharg, disse TrumpAFP
EUA atacam instalações militares em ilha do Irã
Trump afirmou que infraestrutura petrolífera poderá ser próximo alvo
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Israel diz que guerra contra Irã inicia 'fase decisiva'
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Brasil e Paraguai impulsionam relações após tensão diplomática
Escândalo envolvendo operação de espionagem brasileira em Itaipu havia gerado impasse entre os países
Cuba completa 3 meses sem receber combustível por bloqueio dos EUA
Presidente Miguel-Díaz Canel diz que está em diálogo com Casa Branca
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