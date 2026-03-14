Israel Katz afirmou que 'apenas o povo iraniano' pode pôr fim a conflitoAFP
Israel diz que guerra contra Irã inicia 'fase decisiva'
'Durará o tempo que for necessário', alegou ministro da Defesa
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Presidente Miguel-Díaz Canel diz que está em diálogo com Casa Branca
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Líder xiíta prometeu manter os ataques contra Israel e sustentar o fechamento do Estreito de Ormuz
Brasil, Colômbia e México pedem cessar-fogo no Oriente Médio
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Presidente reforça que atuação do país na região é defensiva e que continuará protegendo cidadãos e aliados
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