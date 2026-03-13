EUA oeferecem US$ 10 milhões por informações sobre o paradeiro de Mojtaba KhameneiAFP
EUA oferecem US$ 10 mi por informações sobre Khamenei e chefes da Guarda Revolucionária do Irã
Líder xiíta prometeu manter os ataques contra Israel e sustentar o fechamento do Estreito de Ormuz
EUA oferecem US$ 10 mi por informações sobre Khamenei e chefes da Guarda Revolucionária do Irã
Líder xiíta prometeu manter os ataques contra Israel e sustentar o fechamento do Estreito de Ormuz
Brasil, Colômbia e México pedem cessar-fogo no Oriente Médio
Países defendem que divergências sejam resolvidas por meios diplomáticos
Ataque a soldado francês no Iraque é 'inaceitável', diz Macron
Presidente reforça que atuação do país na região é defensiva e que continuará protegendo cidadãos e aliados
Guitarra usada em álbuns do Pink Floyd é leiloada por valor recorde
'The Black Strat' foi vendida por US$ 14,5 milhões
Líderes criticam decisão dos EUA de flexibilizar sanções contra petróleo russo
Merz, Macron e Zelenski desaprovam decisão de Washington que busca aliviar aumento dos preços provocado pela guerra com Irã
Cuba confirma conversas recentes com os EUA em meio a tensões políticas
Miguel Díaz-Canel afirma que diálogo com representantes do governo de Donald Trump busca soluções para divergências bilaterais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.