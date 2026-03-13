Chanceler da Alemanha Friedrich Merz disse que a Rússia está 'lucrando' com a guerra no IrãAFP
Líderes criticam decisão dos EUA de flexibilizar sanções contra petróleo russo
Merz, Macron e Zelenski desaprovam decisão de Washington que busca aliviar aumento dos preços provocado pela guerra com Irã
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Cuba confirma conversas recentes com os EUA em meio a tensões políticas
Miguel Díaz-Canel afirma que diálogo com representantes do governo de Donald Trump busca soluções para divergências bilaterais
Fortes explosões atingem Teerã em meio à escalada da guerra no Oriente Médio
Exército israelense anunciou ataques e recomendou evacuação de áreas centrais da capital iraniana
EUA autoriza venda de petróleo russo em meio à disparada dos preços
Licença é válida até 11 de abril
Trump diz que os EUA estão 'destruindo totalmente' o Irã
Presidente americano afirmou que país tem poder de fogo 'incomparável'
EUA abrem nova investigação comercial contra o Brasil e outros 59 mercados
Objetivo é avaliar se produtos feitos com trabalho forçado criam concorrência desleal para empresas americanas
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