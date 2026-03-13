CENTCOM é responsável pelas forças dos Estados Unidos no Oriente MédioReprodução
"Quatro dos seis membros da tripulação a bordo do avião faleceram; as operações de resgate continuam", informou na rede social X o CENTCOM, responsável pelas forças dos Estados Unidos no Oriente Médio.
"As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. Mas a perda da aeronave não se deve a fogo hostil ou a fogo amigo", insistiu o CENTCOM, embora o Irã atribua o ataque a um grupo aliado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.