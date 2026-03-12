Avanço da guerra no Oriente Médio afeta a produção da TotalEnergiesDivulgação
TotalEnergies informa interrupção da produção no Catar, Iraque e Emirados Árabes Unidos
Empresa francesa divulgou comunicado nesta quinta-feira
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