Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP
"Eles estão praticamente no fim da linha", disse Trump a jornalistas em Washington. "Podemos atingir áreas de Teerã e outros lugares que, se fizermos isso, será quase impossível para eles reconstruírem seu país, e não queremos isso."
"Os Estados Unidos são, de longe, o maior produtor de petróleo do mundo, então, quando os preços do petróleo sobem, ganhamos muito dinheiro. MAS, para mim, como presidente, é de interesse e importância muito maiores impedir que um império do mal, o Irã, obtenha armas nucleares e destrua o Oriente Médio e, inclusive, o mundo", disse Trump em sua plataforma Truth Social.
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