Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - AFP

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP

Publicado 12/03/2026 10:59 | Atualizado 12/03/2026 11:00

O presidente Donald Trump afirmou na quarta-feira (11) que o Irã está à beira da derrota na guerra, mas advertiu que as forças norte-americanas poderiam intensificar os ataques a ponto de se tornar "quase impossível" reconstruir o país.



"Eles estão praticamente no fim da linha", disse Trump a jornalistas em Washington. "Podemos atingir áreas de Teerã e outros lugares que, se fizermos isso, será quase impossível para eles reconstruírem seu país, e não queremos isso."

Nesta quinta-feira (12), o republicano disse que impedir o Irã de obter armas nucleares é mais importante do que controlar os preços do petróleo.



"Os Estados Unidos são, de longe, o maior produtor de petróleo do mundo, então, quando os preços do petróleo sobem, ganhamos muito dinheiro. MAS, para mim, como presidente, é de interesse e importância muito maiores impedir que um império do mal, o Irã, obtenha armas nucleares e destrua o Oriente Médio e, inclusive, o mundo", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

*Em atualização