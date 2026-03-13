Negociações têm o objetivo de 'identificar quais são os problemas bilaterais que precisam de solução', afirma Díaz-CanelAdem Altan / AFP
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