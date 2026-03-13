Alta dos preços é 'temporária' e resultará em 'enorme benefício' para os EUA, segundo secretário do Tesouro Bessent - Saul Loeb/AFP

Alta dos preços é 'temporária' e resultará em 'enorme benefício' para os EUA, segundo secretário do Tesouro BessentSaul Loeb/AFP

Publicado 13/03/2026 08:21

O governo Trump suspendeu temporariamente, na noite de quinta-feira, 12, as sanções às remessas de petróleo russo, em um esforço para acalmar os mercados e conter as consequências econômicas da guerra contra o Irã, que fez os preços do petróleo bruto dispararem.

Uma licença geral emitida pelo Departamento do Tesouro permite que a Rússia comece a vender cerca de 128 milhões de barris de petróleo que, segundo estimativas, já foram carregados em navios-tanque anteriormente sancionados pelos Estados Unidos. A licença expira após 30 dias.

Após a autorização, Moscou afirmou que os EUA estão, na verdade, "reconhecendo o óbvio": que o mercado global de energia não pode "permanecer estável" sem o petróleo russo.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a autorização é para "ampliar o alcance global da oferta existente". "O aumento temporário nos preços do petróleo é uma interrupção de curto prazo que resultará em um enorme benefício para nossa nação e economia a longo prazo", completou.

Na quinta, 12, os contratos futuros do petróleo Brent fecharam pouco acima de US$ 100 o barril pela primeira vez desde 2022.

A medida vai proporcionar um grande impulso financeiro à Rússia, que, segundo especialistas, já vem recebendo cerca de US$ 150 milhões por dia com o aumento das vendas de petróleo desde que os EUA atacaram o Irã há duas semanas.

A licença autorizando a venda de petróleo bruto e derivados de petróleo russos carregados em navios é válida até o dia 11 de abril.