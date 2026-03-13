Alta dos preços é 'temporária' e resultará em 'enorme benefício' para os EUA, segundo secretário do Tesouro BessentSaul Loeb/AFP
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