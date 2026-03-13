Matar líderes iranianos é 'grande honra', diz TrumpAFP
Trump diz que os EUA estão 'destruindo totalmente' o Irã
Presidente americano afirmou que país tem poder de fogo 'incomparável'
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EUA abrem nova investigação comercial contra o Brasil e outros 59 mercados
Objetivo é avaliar se produtos feitos com trabalho forçado criam concorrência desleal para empresas americanas
Queda de avião militar americano deixa quatro mortos no Iraque
Comando Central dos Estados Unidos confirma acidente com aeronave de reabastecimento e descarta fogo hostil
Trump afirma que guerra contra Irã avança 'muito rapidamente'
Líder supremo do Irã prometeu vingança e assegurou bloqueio completo do Estreito de Ormuz
TotalEnergies informa interrupção da produção no Catar, Iraque e Emirados Árabes Unidos
Empresa francesa divulgou comunicado nesta quinta-feira
Bunkers em casas nos EUA viram tendência em meio à tensão no Oriente Médio
Empresa no Texas registra aumento recorde na demanda por abrigos antibomba, com pedidos vindos do Golfo e de clientes americanos, incluindo celebridades e milionários
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