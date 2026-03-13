Macron disse ainda que discutirá a situação com autoridades iraquianas - Manon Cruz/AFP

Macron disse ainda que discutirá a situação com autoridades iraquianasManon Cruz/AFP

Publicado 13/03/2026 14:51

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que os ataques contra soldados franceses são "inaceitáveis", seguindo a morte de um integrante do exército do país no Iraque, mas enfatizou que o papel da França na região é puramente defensivo, em apoio aos seus aliados.

Em coletiva de imprensa, ele acrescentou que Paris manterá a calma e a compostura, continuando a proteger seus cidadãos, parceiros e interesses de segurança nacional no Oriente Médio. "Nada vai nos tirar" destas condições, apontou.

Macron disse ainda que discutirá a situação com autoridades iraquianas. Na quinta-feira, a França informou a morte do subtenente-chefe Arnaud Frion, do 7º Batalhão de Caçadores Alpinos de Varces, durante um ataque na região de Erbil.