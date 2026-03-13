Macron disse ainda que discutirá a situação com autoridades iraquianasManon Cruz/AFP
Ataque a soldado francês no Iraque é 'inaceitável', diz Macron
Presidente reforça que atuação do país na região é defensiva e que continuará protegendo cidadãos e aliados
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