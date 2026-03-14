Zelensky pediu 'atenção total' à necessidade de aumentar a produção de mísseis antiaéreos - Sven Hoppe / Pool / AFP

Zelensky pediu 'atenção total' à necessidade de aumentar a produção de mísseis antiaéreosSven Hoppe / Pool / AFP

Publicado 14/03/2026 09:13

Um ataque de mísseis e drones na região de Kiev, capital da Ucrânia, matou pelo menos quatro pessoas e feriu pelo menos 15 durante a madrugada deste sábado, 14, segundo o chefe da administração regional da cidade, Mykola Kalashnyk.

O ataque atingiu quatro distritos e danificou prédios residenciais, instituições de ensino, empresas e infraestrutura crítica, escreveu Kalashnyk em publicação nas redes sociais.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o principal alvo dos ataques noturnos foi "a infraestrutura energética da região de Kiev". Segundo ele, a Rússia lançou cerca de 430 drones de diversos tipos, além de 68 mísseis. O Ministério da Defesa da Rússia disse que os ataques noturnos tiveram como alvo instalações industriais e de energia que abastecem as forças armadas da Ucrânia, bem como aeródromos militares.

Os ataques ocorreram dias depois de os Estados Unidos terem adiado as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, agendadas para esta semana, alegando a guerra no Oriente Médio.

Enquanto mísseis e bombas dos EUA e de Israel chovem sobre o Irã, a Rússia respondeu com palavras de indignação, mas sem nenhuma ação para apoiar seu aliado.

Assim, Zelensky pediu aos parceiros ocidentais de Kiev que dediquem "atenção total" à necessidade de aumentar a produção de mísseis antiaéreos. "A Rússia tentará explorar a guerra no Oriente Médio para causar ainda mais destruição aqui na Europa, na Ucrânia", disse ele nas redes sociais.