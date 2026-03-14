Ataque é semelhante a outros registrados nesta semana em frente a sinagogas da Bélgica da Holanda - Reprodução/Redes sociais

Ataque é semelhante a outros registrados nesta semana em frente a sinagogas da Bélgica da HolandaReprodução/Redes sociais

Publicado 14/03/2026 10:25

Uma explosão noturna atingiu o muro de uma escola judaica em Amsterdã sem causar feridos, anunciou neste sábado (14) a prefeita da capital holandesa, Femke Halsema, que qualificou como um “ato covarde de agressão”.

