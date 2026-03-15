Papa Leão XIV - Alessandro Di Meo / AFP

Papa Leão XIVAlessandro Di Meo / AFP

Publicado 15/03/2026 15:40

O papa Leão XIV fez neste domingo um apelo público pelo fim dos confrontos no Oriente Médio, em meio à escalada da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Segundo o pontífice, o conflito já provocou a morte de milhares de civis e intensificou o sofrimento em diversos países da região.

Durante a oração semanal do Angelus, realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano, o líder da Igreja Católica afirmou que a população local tem enfrentado semanas de violência extrema. “Há duas semanas, os povos do Oriente Médio vivem sob o peso terrível da guerra”, declarou.

O papa também ressaltou que a continuidade dos combates não levará à justiça, estabilidade ou paz — objetivos que, segundo ele, são desejados pelas sociedades da região.

Em seu discurso, o pontífice fez um apelo direto aos envolvidos no conflito. “Em nome dos cristãos do Oriente Médio e de todas as pessoas de boa vontade, peço aos responsáveis por essa guerra: estabeleçam um cessar-fogo”, afirmou.

Leão também demonstrou preocupação com o cenário no Líbano, país que já foi duramente afetado pelos confrontos entre Israel e o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O papa disse esperar que o diálogo político possa ajudar a superar a grave crise enfrentada pelo país e contribuir para soluções duradouras que beneficiem toda a população libanesa.

Mais tarde, durante visita a uma paróquia em Roma, o pontífice voltou a condenar os conflitos armados e criticou aqueles que recorrem à religião para justificar atos de violência.

Segundo ele, a guerra jamais é capaz de solucionar problemas. O líder religioso também afirmou que invocar Deus para legitimar assassinatos é algo inaceitável.