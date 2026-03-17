Netanyahu diz que há cooperação com força aérea e marinha dos EUA - Brendan Smialowski / AFP

Netanyahu diz que há cooperação com força aérea e marinha dos EUABrendan Smialowski / AFP

Publicado 17/03/2026 12:11

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira, 17, que Tel Aviv está ajudando os "amigos americanos" no Golfo e realizou uma conversa longa com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o assunto. A declaração foi dada em publicação no X. De acordo com o premiê, há cooperação entre as forças aéreas e a marinha de ambos os lados

"Ajudaremos tanto com ataques indiretos, que criam uma enorme pressão sobre o regime iraniano, quanto com ações diretas. Há muitas outras surpresas. Travaremos a guerra com artimanhas. Não revelaremos todas as artimanhas aqui, mas eu já disse: são muitas", escreveu.

Na postagem, Netanyahu reiterou que Israel está minando o regime do Irã na esperança de dar ao povo iraniano "a oportunidade de derrubá-lo". "Não acontecerá de uma vez, não será fácil. Mas se persistirmos, daremos a eles a chance de tomar o próprio destino em suas mãos", acrescentou.

