Kiki Shepard - AFP

Kiki ShepardAFP

Publicado 17/03/2026 10:22

A atriz e apresentadora Kiki Shepard morreu, nessa segunda-feira (16), aos 74 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por sua representante ao portal TMZ. Segundo a assessoria, a artista sofreu um ataque cardíaco fulminante.

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A notícia pegou fãs de séries e da televisão americana de surpresa, especialmente aqueles que acompanharam sua trajetória ao longo de décadas.Embora tenha participado de diversas produções, Kiki Shepard ficou amplamente conhecida por seu trabalho como coapresentadora do programa Showtime at the Apollo. Entre 1987 e 2002, ela dividiu o palco com Steve Harvey no tradicional Apollo Theater, em Nova York, ajudando a revelar novos talentos da música e do entretenimento. Com carisma e presença de palco, Shepard se tornou um rosto familiar para o público americano durante esse período.Além da carreira como apresentadora, a artista também construiu uma sólida trajetória como atriz na televisão. Ela participou de séries populares como "Grey’s Anatomy", "Todo Mundo Odeia o Chris", "NYPD Blue" e "Baywatch". Ao longo dos anos, suas aparições consolidaram seu nome como uma presença recorrente em produções de grande alcance, especialmente entre as décadas de 1990 e 2000.Antes de ganhar notoriedade na televisão, Kiki Shepard iniciou sua carreira artística como dançarina profissional na década de 1970, integrando a companhia D.C. Repertory Dance Company. Ela também teve passagem significativa pelos palcos da Broadway, participando de montagens como Porgy and Bess e Bubbling Brown Sugar, além de outros espetáculos de teatro musical. No cinema, atuou em produções independentes, mantendo uma carreira diversificada ao longo das décadas.Com uma trajetória que atravessa diferentes linguagens da dança ao teatro, da televisão ao cinema, Kiki Shepard deixa um legado importante no entretenimento. Seu trabalho no Showtime at the Apollo, em especial, marcou gerações ao abrir espaço para novos artistas e reforçar a importância da cultura negra na televisão americana.