Trump insiste em adotar um tom otimista com relação à guerra contra o IrãJim Watson / AFP
Trump diz que incursão no Irã será de curta duração e espera 'mais algumas semanas'
Presidente dos Estados Unidos afirmou que o cronograma das ações militares avança rapidamente
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