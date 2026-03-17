Ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, diz que aproximação das relações busca beneficiar ambos os lados - Reprodução

Ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, diz que aproximação das relações busca beneficiar ambos os ladosReprodução

Publicado 17/03/2026 18:02

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, apresentou nesta terça-feira, 17, planos para um relacionamento mais estreito entre o país e a União Europeia (UE). Em comunicado, a britânica apontou que cerne da busca por uma relação econômica mais estável com a UE estarão os novos Princípios de Interesse Nacional, que orientarão as decisões sobre o alinhamento com o maior e mais próximo mercado do Reino Unido. A ideia é impulsionar o crescimento, reduzir os custos operacionais e fortalecer a resiliência.

A ministra afirmou que os princípios trarão disciplina e clareza às decisões, o que pode reduzir o custo de fazer negócios, diminuir os atritos na fronteira e dar às empresas a segurança necessária para investir e crescer. "Em colaboração com a UE, buscaremos o alinhamento sempre que for claramente do interesse mútuo - apoiando um maior crescimento e melhores empregos, fortalecendo a segurança e a resiliência econômica e proporcionando uma base estável para uma parceria mais estreita que reconheça as conexões profundas e de longa data entre nossas economias", apontou.

A UE pretende reduzir os encargos administrativos em pelo menos 25% para todas as empresas e 35% para as PME, incluindo a redução dos custos administrativos recorrentes em 37,5 bilhões de euros.

O Reino Unido comprometeu-se a reduzir o encargo administrativo da regulamentação em 25% até ao final da legislatura - ou seja, uma poupança de 6 bilhões de libras por ano para as empresas. "O governo fará mais para envolver as empresas em questões regulamentares da UE, incluindo a futura regulamentação da UE", apontou.