Ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, diz que aproximação das relações busca beneficiar ambos os ladosReprodução
Reino Unido apresenta planos para relacionamento econômico mais estreito com a UE
Objetivo da proposta é impulsionar o crescimento, reduzir os custos operacionais e fortalecer a resiliência financeira
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