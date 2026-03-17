Ali Larijani era considerado uma das figuras mais poderosas do IrãWikipedia
Irã confirma a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional
Ataque israelense também matou o general Gholam Reza Soleimani, chefe da força Basij da Guarda Revolucionária
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Nasa confirma data para primeira missão tripulada à Lua em 50 anos
Missão espacial é prevista para durar aproximadamente 10 dias
Reino Unido apresenta planos para relacionamento econômico mais estreito com a UE
Objetivo da proposta é impulsionar o crescimento, reduzir os custos operacionais e fortalecer a resiliência financeira
Trump diz que incursão no Irã será de curta duração e espera 'mais algumas semanas'
Presidente dos Estados Unidos afirmou que o cronograma das ações militares avança rapidamente
EUA não precisam 'de ninguém' para reabrir Ormuz, diz Trump após países da Otan negarem ajuda
Organização defende que forças só devem ser mobilizadas para a defesa dos territórios pertencentes ao tratado
Netanyahu diz que teve conversa com Trump sobre questão do Golfo
Premiê alega que está 'ajudando' os 'amigos americanos'
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