Ali Larijani era considerado uma das figuras mais poderosas do Irã - Wikipedia

Ali Larijani era considerado uma das figuras mais poderosas do IrãWikipedia

Publicado 17/03/2026 19:03 | Atualizado 17/03/2026 19:05

São Paulo - O Irã confirmou a morte do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, em comunicado divulgado nesta terça-feira pela organização. Segundo o Conselho, Larijani foi morto junto com seu filho Morteza Larijani e o chefe de seu gabinete, Alireza Bayat, além de vários guardas.

Israel disse nesta terça-feira que havia atacado e matado Larijani e o general Gholam Reza Soleimani, chefe da força Basij da Guarda Revolucionária, composta por voluntários.

Larijani era considerado uma das figuras mais poderosas do país desde que o Líder Supremo, Aiatolá Ali Khamenei, foi morto em um ataque aéreo no primeiro dia da guerra.

Ex-presidente do parlamento e conselheiro sênior de políticas, ele havia aconselhado o falecido Khamenei sobre estratégia nas negociações nucleares com o governo Trump. Ele foi sancionado pelo Tesouro dos EUA em janeiro por seu papel na "coordenação" da violenta repressão do Irã aos protestos nacionais.