Ali Larijani, chefe de segurança do Irã - AFP

Ali Larijani, chefe de segurança do IrãAFP

Publicado 17/03/2026 07:48

O ministro da Defesa de Israel anunciou nesta terça-feira (17) que o Exército eliminou Ali Larijani, figura crucial do governo iraniano há décadas e atual chefe do Conselho Supremo de Segurança, e o general que comanda a milícia islamista Basij.

"O comandante do Estado-Maior acaba de me informar que Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e (o general Gholamreza) Soleimani, chefe dos Basij, o aparelho repressivo central do Irã, foram eliminados durante a noite", declarou o ministro Israel Katz em uma mensagem de vídeo.

Ali Larijani é uma peça fundamental da República Islâmica e um de seus ideólogos.

Matemático e filósofo de formação, e veterano da guerra Irã-Iraque (1980-1988), foi ministro da Cultura, diretor da rádio e televisão públicas, chefe das negociações sobre o programa nuclear, presidente do Parlamento, candidato à presidência e, nos últimos anos, chefe do Conselho Supremo de Segurança.

A eliminação de Larijani anunciada por Israel acontece após a morte do líder supremo Ali Khamenei no início da campanha israelense-americana, em 28 de fevereiro.

Larijani e Soleimani "se uniram nas profundezas do inferno a (Ali) Khamenei", afirmou Katz. Também disse que ele e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deram instruções ao Exército "para perseguir sem descanso os dirigentes do regime de terror e opressão do Irã".

O gabinete do chefe de Governo divulgou uma foto dele ao telefone com a legenda "o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordena a eliminação de altos dirigentes do regime iraniano".

Larijani ameaçou na semana passada o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao afirmar que deveria ter cuidado "para não ser eliminado".

"O Irã não tem medo de suas ameaças vazias. Outros mais poderosos do que você tentaram eliminar a nação iraniana e não conseguiram. Cuide-se você para não ser eliminado!", escreveu Larijani na rede social X em resposta a ameaças anteriores do presidente republicano.

Antes, Larijani havia declarado que o país estava preparado para uma "guerra longa".

Na sexta-feira, ele apareceu em uma manifestação em Teerã, ao lado de outros comandantes, e minimizou os últimos ataques executados por Israel e Estados Unidos como um ato de "desespero". Larijani disse no evento que Trump "não entende que o povo iraniano é uma nação corajosa, uma nação forte".