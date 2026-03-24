Irã pede que 'navios não hostis' cumpram plenamente as normas de segurança e proteção declaradas - Divulgação/ Petrobras

Irã pede que 'navios não hostis' cumpram plenamente as normas de segurança e proteção declaradasDivulgação/ Petrobras

Publicado 24/03/2026 19:40

O Irã afirmou que os "navios não hostis" podem transitar pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as autoridades competentes, segundo um comunicado divulgado à Organização Marítima Internacional (OMI).

"Os navios não hostis (...) poderão — desde que não participem nem apoiem atos de agressão contra o Irã — e cumpram plenamente as normas de segurança e proteção declaradas, beneficiar-se de uma passagem segura pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as autoridades competentes", afirma o comunicado.

A OMI indicou que a nota, datada de domingo, foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã com o pedido de que fosse distribuída pela organização. Acrescentou que a entidade a havia compartilhado com os Estados-membros e com as ONGs.