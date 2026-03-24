Bombeiros combatem incêndio em prédio de apartamentos após ataque aéreo russo em Zaporizhzhia - AFP

Bombeiros combatem incêndio em prédio de apartamentos após ataque aéreo russo em ZaporizhzhiaAFP

Publicado 24/03/2026 10:53

Ataques russos com mísseis e drones mataram cinco pessoas e deixaram quase 20 feridos nesta terça-feira (24) em várias regiões da Ucrânia, na ofensiva mais intensa das últimas semanas, informaram as autoridades.



Jornalistas da AFP na cidade de Zaporizhzhia, no sul do país, atingida com frequência pelos ataques russos, observaram um incêndio que destruiu vários andares de um prédio residencial.



O ataque noturno ocorreu em um momento de preocupação para a Ucrânia sobre a capacidade do país de impedir os bombardeios russos, já que os estoques de sistemas americanos de defesa aérea do país estão chegando ao fim devido à guerra no Oriente Médio.



A Rússia lançou durante a noite mais de 390 drones e 34 mísseis balísticos, de cruzeiro e teleguiados, indicaram a Força Aérea ucraniana e o presidente Volodymyr Zelensky.



"Os números mostram claramente a necessidade de mais proteção para salvar vidas dos ataques russos", afirmou Zelensky nas redes sociais.



"É importante continuar apoiando a Ucrânia e garantir que todos os acordos de defesa aérea sejam implementados a tempo", acrescentou.



O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sibiga, acusou Moscou de atacar "deliberadamente" civis.



Uma terceira rodada de negociações com mediação dos Estados Unidos para tentar acabar com o conflito foi adiada pela guerra no Oriente Médio.



A Ucrânia deseja trocar sua tecnologia e capacidade antidrones por mísseis de defesa aérea, dos quais o país necessita com urgência, e enviou especialistas militares aos países do Golfo que enfrentam ataques com drones iranianos.



Casas e instalações destruídas

Zelensky alertou na segunda-feira à noite sobre a possibilidade de um "ataque maciço" russo. Mísseis e drones russos atingiram áreas residenciais e infraestruturas de energia e de transporte em toda a Ucrânia, segundo as autoridades.



Em Poltava, o governador regional, Vitali Diakivnich, relatou pelo menos duas mortes e 12 feridos, incluindo uma criança de cinco anos que permanece na UTI.



Em Zaporizhzhia, o administrador regional, Ivan Fedorov, anunciou um "ataque combinado de mísseis e drones" russos que matou uma pessoa e feriu nove.



Um passageiro de 61 anos que viajava em um trem na região nordeste de Kharkiv morreu quando seu vagão foi atingido por um drone. Em Kherson, os ataques russos "mataram um civil em sua própria casa", segundo as autoridades locais.



Na frente de batalha, o Exército russo anunciou nesta terça-feira que tomou o controle de uma localidade ucraniana na região de Kharkiv.



A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e ocupa grandes faixas territoriais no sul e leste do país, ao mesmo tempo em que executa ataques diários com drones e mísseis contra o país vizinho.